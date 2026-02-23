Dantejskie sceny przed mundialem. Wybuchły zamieszki. FIFA może wkroczyć

W listopadzie w jednym z naszych artykułów pisaliśmy o działającym na terenie 21 z 32 stanów Meksyku kartelu Jalisco New Generation. Ta organizacja przestępcza liczy aż 19 tysięcy członków. W niedzielę nad ranem czasu lokalnego straciła swojego szefa. Nemesio Oseguera Cervantes, pseudonim "El Mencho", zginął podczas specjalnej akcji wojska. Był uznawany za najbardziej poszukiwaną osobę w kraju. Dość powiedzieć, że Departament Stanu USA w 2024 r. oferował 15 milionów dolarów za informację prowadzącą do jego aresztowania.

Jego zabicie wywołało zamieszki i incydenty w aż kilkunastu stanach. Członkowie kartelu blokowali drogi, atakowali banki oraz podpalali samochody i sklepy. Aresztowano 25 osób, 11 pod zarzutem udziału w aktach przemocy, a 14 pod zarzutem grabieży i rabunku.

Jak relacjonuje BBC, gubernator Jalisco Pablo Lemus Navarro ogłosił tzw. kod czerwony, wstrzymał cały transport publiczny, odwołał, lekcje i zajęcia stacjonarne oraz imprezy masowe. Nie doszły do skutku cztery mecze piłkarskie: Gallos Blancos de Queretaro - FC Juarez (w męskiej ekstraklasie), Tapatio - Tlaxcala i Tampico Madero - Correcaminos (na męskim drugim szczeblu rozgrywkowym) oraz Chivas - America (w żeńskiej elicie).

Cztery mecze mundialu w Jalisco. W tym jeden szlagier z udziałem mistrzów Europy

To wszystko na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem mistrzostw świata, których Meksyk jest współorganizatorem, a miasto Zapopan leżące w aglomeracji Guadalajara znajduje się na liście gospodarzy. Na tamtejszym 50-tysięcznym Estadio Akron zaplanowano cztery spotkania fazy grupowej: Korea Płd. - zwycięzca barażowej ścieżki D UEFA (12 czerwca), Korea Płd. - Meksyk (18.06), hit Urugwaj - Hiszpania (23.06) i Kolumbia - zwycięzca barażu FIFA 1 (26.06). Nie można jednak wykluczać jeszcze zmian w logistyce turnieju.

W związku z zaistniałą sytuacją ambasady kolejnych krajów, tym Polski, odradziły wyjazdów na teren Jalisco oraz stanów Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit.

Szacowało się, że z okazji piłkarskiego święta do regionu Jalisco przybędzie aż 2,5 miliona turystów.

"Źródła zaznajomione z procesem planowania przyznają, że w FIFA istnieją poważne obawy co do tego, czy warunki na miejscu zapewnią bezpieczeństwo oczekiwane podczas globalnego wydarzenia sportowego tej skali. Od lokalnych organizatorów zażądano wykazania, że są w stanie zabezpieczyć zarówno mecze mundialu, jak i kluczowe mecze barażowe zaplanowane na koniec marca" - czytamy w hiszpańskiej "Marce".

Kilka miesięcy temu analityk ds. bezpieczeństwa David Saucedo spodziewał się niejawnego tymczasowego rozejmu pomiędzy rządem a Jalisco New Generation. Teraz prognozy mogą się zmienić.

Meksyk Enrique CASTRO AFP

Członek meksykańskiej Gwardii Narodowe, 22.02.2026 r. Ulises Ruiz AFP

Demonstracja studentów w Guadalajarze Ulises Ruiz AFP

