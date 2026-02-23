Dantejskie sceny przed mundialem. Wybuchły zamieszki. FIFA może wkroczyć

Zabicie najbardziej poszukiwanego meksykańskiego przestępcy doprowadziło do zamieszek na terenie kilkunastu stanów, głównie Jalisco. Pojawiły się więc obawy dotyczące czterech meczów nadchodzących mistrzostw świata, bo tyle odbędzie się na Estadio Akron w aglomeracji Guadalajara. "Marca" podaje, że FIFA będzie wymagać potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa. "Istnieją poważne obawy" - czytamy.

Autobus płonący w intensywnym pożarze, gęste chmury dymu unoszą się nad pojazdem, płomienie obejmują niemal całą konstrukcję. W tle widoczne drzewa, znak drogowy oraz fragmenty innych pojazdów.
Zamieszki w MeksykuUlises RuizAFP

W listopadzie w jednym z naszych artykułów pisaliśmy o działającym na terenie 21 z 32 stanów Meksyku kartelu Jalisco New Generation. Ta organizacja przestępcza liczy aż 19 tysięcy członków. W niedzielę nad ranem czasu lokalnego straciła swojego szefa. Nemesio Oseguera Cervantes, pseudonim "El Mencho", zginął podczas specjalnej akcji wojska. Był uznawany za najbardziej poszukiwaną osobę w kraju. Dość powiedzieć, że Departament Stanu USA w 2024 r. oferował 15 milionów dolarów za informację prowadzącą do jego aresztowania.

    Jego zabicie wywołało zamieszki i incydenty w aż kilkunastu stanach. Członkowie kartelu blokowali drogi, atakowali banki oraz podpalali samochody i sklepy. Aresztowano 25 osób, 11 pod zarzutem udziału w aktach przemocy, a 14 pod zarzutem grabieży i rabunku.

    Jak relacjonuje BBC, gubernator Jalisco Pablo Lemus Navarro ogłosił tzw. kod czerwony, wstrzymał cały transport publiczny, odwołał, lekcje i zajęcia stacjonarne oraz imprezy masowe. Nie doszły do skutku cztery mecze piłkarskie: Gallos Blancos de Queretaro - FC Juarez (w męskiej ekstraklasie), Tapatio - Tlaxcala i Tampico Madero - Correcaminos (na męskim drugim szczeblu rozgrywkowym) oraz Chivas - America (w żeńskiej elicie).

    Cztery mecze mundialu w Jalisco. W tym jeden szlagier z udziałem mistrzów Europy

    To wszystko na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem mistrzostw świata, których Meksyk jest współorganizatorem, a miasto Zapopan leżące w aglomeracji Guadalajara znajduje się na liście gospodarzy. Na tamtejszym 50-tysięcznym Estadio Akron zaplanowano cztery spotkania fazy grupowej: Korea Płd. - zwycięzca barażowej ścieżki D UEFA (12 czerwca), Korea Płd. - Meksyk (18.06), hit Urugwaj - Hiszpania (23.06) i Kolumbia - zwycięzca barażu FIFA 1 (26.06). Nie można jednak wykluczać jeszcze zmian w logistyce turnieju.

    W związku z zaistniałą sytuacją ambasady kolejnych krajów, tym Polski, odradziły wyjazdów na teren Jalisco oraz stanów Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit.

    Szacowało się, że z okazji piłkarskiego święta do regionu Jalisco przybędzie aż 2,5 miliona turystów.

    "Źródła zaznajomione z procesem planowania przyznają, że w FIFA istnieją poważne obawy co do tego, czy warunki na miejscu zapewnią bezpieczeństwo oczekiwane podczas globalnego wydarzenia sportowego tej skali. Od lokalnych organizatorów zażądano wykazania, że są w stanie zabezpieczyć zarówno mecze mundialu, jak i kluczowe mecze barażowe zaplanowane na koniec marca" - czytamy w hiszpańskiej "Marce".

    Kilka miesięcy temu analityk ds. bezpieczeństwa David Saucedo spodziewał się niejawnego tymczasowego rozejmu pomiędzy rządem a Jalisco New Generation. Teraz prognozy mogą się zmienić.

    Spalony autobus na poboczu drogi, wokół którego pracują funkcjonariusze oraz policyjne pojazdy. Na pierwszym planie uzbrojony funkcjonariusz zmierza w stronę miejsca zdarzenia, na jezdni widoczne są ślady ognia i zniszczeń.
    MeksykEnrique CASTROAFP
    Uzbrojony funkcjonariusz w mundurze i hełmie patroluje ulicę obok całkowicie spalonego autobusu; w tle widoczna jest pusta droga oraz zniszczenia po pożarze.
    Członek meksykańskiej Gwardii Narodowe, 22.02.2026 r.Ulises RuizAFP
    Kobieta przykucnięta przed złotą makietą z napisem FIFA World Cup, do której przyczepiono plakaty z informacjami o osobach zaginionych, wokół świeczki oraz piłki nożne.
    Demonstracja studentów w GuadalajarzeUlises RuizAFP
