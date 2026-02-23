Dantejskie sceny przed mundialem. Wybuchły zamieszki. FIFA może wkroczyć
Zabicie najbardziej poszukiwanego meksykańskiego przestępcy doprowadziło do zamieszek na terenie kilkunastu stanów, głównie Jalisco. Pojawiły się więc obawy dotyczące czterech meczów nadchodzących mistrzostw świata, bo tyle odbędzie się na Estadio Akron w aglomeracji Guadalajara. "Marca" podaje, że FIFA będzie wymagać potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa. "Istnieją poważne obawy" - czytamy.
W listopadzie w jednym z naszych artykułów pisaliśmy o działającym na terenie 21 z 32 stanów Meksyku kartelu Jalisco New Generation. Ta organizacja przestępcza liczy aż 19 tysięcy członków. W niedzielę nad ranem czasu lokalnego straciła swojego szefa. Nemesio Oseguera Cervantes, pseudonim "El Mencho", zginął podczas specjalnej akcji wojska. Był uznawany za najbardziej poszukiwaną osobę w kraju. Dość powiedzieć, że Departament Stanu USA w 2024 r. oferował 15 milionów dolarów za informację prowadzącą do jego aresztowania.
Jego zabicie wywołało zamieszki i incydenty w aż kilkunastu stanach. Członkowie kartelu blokowali drogi, atakowali banki oraz podpalali samochody i sklepy. Aresztowano 25 osób, 11 pod zarzutem udziału w aktach przemocy, a 14 pod zarzutem grabieży i rabunku.
Jak relacjonuje BBC, gubernator Jalisco Pablo Lemus Navarro ogłosił tzw. kod czerwony, wstrzymał cały transport publiczny, odwołał, lekcje i zajęcia stacjonarne oraz imprezy masowe. Nie doszły do skutku cztery mecze piłkarskie: Gallos Blancos de Queretaro - FC Juarez (w męskiej ekstraklasie), Tapatio - Tlaxcala i Tampico Madero - Correcaminos (na męskim drugim szczeblu rozgrywkowym) oraz Chivas - America (w żeńskiej elicie).
Cztery mecze mundialu w Jalisco. W tym jeden szlagier z udziałem mistrzów Europy
To wszystko na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem mistrzostw świata, których Meksyk jest współorganizatorem, a miasto Zapopan leżące w aglomeracji Guadalajara znajduje się na liście gospodarzy. Na tamtejszym 50-tysięcznym Estadio Akron zaplanowano cztery spotkania fazy grupowej: Korea Płd. - zwycięzca barażowej ścieżki D UEFA (12 czerwca), Korea Płd. - Meksyk (18.06), hit Urugwaj - Hiszpania (23.06) i Kolumbia - zwycięzca barażu FIFA 1 (26.06). Nie można jednak wykluczać jeszcze zmian w logistyce turnieju.
W związku z zaistniałą sytuacją ambasady kolejnych krajów, tym Polski, odradziły wyjazdów na teren Jalisco oraz stanów Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit.
Szacowało się, że z okazji piłkarskiego święta do regionu Jalisco przybędzie aż 2,5 miliona turystów.
"Źródła zaznajomione z procesem planowania przyznają, że w FIFA istnieją poważne obawy co do tego, czy warunki na miejscu zapewnią bezpieczeństwo oczekiwane podczas globalnego wydarzenia sportowego tej skali. Od lokalnych organizatorów zażądano wykazania, że są w stanie zabezpieczyć zarówno mecze mundialu, jak i kluczowe mecze barażowe zaplanowane na koniec marca" - czytamy w hiszpańskiej "Marce".
Kilka miesięcy temu analityk ds. bezpieczeństwa David Saucedo spodziewał się niejawnego tymczasowego rozejmu pomiędzy rządem a Jalisco New Generation. Teraz prognozy mogą się zmienić.