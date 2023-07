Dantejskie sceny podczas meczu Meksyku z Katarem. Polała się krew

Źle się dzieje ostatnio wokół meksykańskiej piłki. Reprezentacja Meksyku pod koniec zeszłego roku po raz pierwszy od 1978 roku nie wyszła z grupy mundialu, na którym grała i to znowu za sprawą Polski, tak jak przed 42 laty. Teraz natomiast podczas meczów meksykańskiej kadry dochodzi do gorszących scen. Nie tak dawno w meczu Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi piłkarze obu ekip wzięli się za łby. Mecze meksykanów są też przerywane z uwagi na homofobiczne przyśpiewki.

To jednak, co wydarzyło się podczas starcia Meksyku z Katarem, przekracza wszelkie granice.

Teraz po klęsce na mundialu na własnych boiskach wrócił do Złotego Pucharu CONCACAF. Nie jest to występ różowy, bo Katar przegrał tu z Haiti 1:2, zremisował tylko 1:1 z Hondurasem i dopiero wygrana w ostatnim meczu 1:0 z Meksykiem dała mu awans z grupy.

Zamieszki w meczu Meksyku. Lała się krew

Zamieszki na trybunach stadionu w Santa Clara w Kalifornii wybuchły jednak nie między kibicami meksykańskimi i katarskimi z powodu tego wyniku. Tu doszło do porachunków między samymi Meksykanami. I to na samym początku meczu, zanim jeszcze Hazem Shehata zdobył zwycięskiego gola dla Kataru. Rozpoczęła się bójka, poleciały przedmioty, aż w pewnym momencie ktoś chwycił za nóż.

Wideo z zajść pokazuje mężczyznę całego we krwi, który został tym nożem trafiony. Silny krwotok sprawił, że krew polała się na trybuny. Wyglądało to drastycznie i groźnie. Kibic trafił do szpitala. Jak podała kalifornijska policja, jest w stanie krytycznym, ale stabilnym. Funkcjonariusze musieli się podczas interwencji zmagać z agresją tłumu, który oskarżył ich o bierność, zaniedbania i niedopełnienie obowiązków.