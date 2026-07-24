Piłka nożna to przede wszystkim szlachetna dyscyplina sportu, mająca dostarczać kibicom niezapomnianych wrażeń. Niestety, mecze o wysokiej stawce potrafią generować ogrom niepożądanych emocji. Te znajdują natomiast swoje ujście w scenach, których żaden człowiek nie chciałby obserwować.

22 lipca w ramach fazy play-off turnieju Copa Sudamericana doszło do starcia między argentyńskim zespołem Club Atletico Tigre a urugwajskim Club Nacional. Spotkanie to przebiegało niemalże pod całkowitą kontrolą zawodników z Argentyny. Przyjezdni zdołali strzelić rywalom aż trzy gole, zachowując przy tym czyste konto. To przybliżyło Tigre do awansu do dalszej fazy turnieju. Rewanżowe spotkanie między tymi zespołami rozegrane zostanie 29 lipca.

Sceny rodem z piekła. Nieznani sprawcy ostrzelali autokar pełen kibiców

Fani argentyńskiej ekipy mieli zatem sporo powodów do świętowania. Nie wiedzieli jednak, że podczas drogi powrotnej przeżyją prawdziwy koszmar. Jak podaje portal "La Derecha Diario", jeden z autokarów, wypełniony kibicami Tigre, znalazł się pod ostrzałem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Montevideo.

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Tamtejsze media ustaliły, że w kierunku autokaru oddano łącznie około 10 strzałów. W ich wyniku ranny został jeden z kibiców. Pocisk trafił go w ramię. Został on natychmiast przetransportowany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W Internecie bardzo szybko pojawiły się nagrania, które ukazują mrożące krew w żyłach sceny.

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W mediach społecznościowych argentyńskiej ekipy momentalnie pojawiło się obszerne oświadczenie, w którym jej przedstawiciele odnoszą się do zaistniałego incydentu.

"Club Atletico Tigre wyraża swój najbardziej zdecydowany sprzeciw wobec niezwykle poważnych aktów przemocy, których doznali nasi członkowie, członkinie i kibice podczas podróży powrotnej z miasta Montevideo. W obliczu tych smutnych wydarzeń klub podjął odpowiednie działania awaryjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo naszych członków [...]. Piłka nożna powinna być świętem i w żadnym przypadku nie możemy zaakceptować, że narażone zostało życie naszych kibiców" - głosi komunikat klubu.

Sprawców strzelaniny wciąż nie udało się zidentyfikować. Media spekulują, iż najprawdopodobniej byli to "kibice" Club Nacional.





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