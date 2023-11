Nerwowa atmosfera z boiska przeniosła się na trybuny, a następnie "wróciła" na murawę. W 89. minucie, gdy goście musieli tylko pilnować prowadzenia, na płycie pojawił się kibic, który biegł w stronę Mohameda Salaha , został jednak w ostatniej chwili zatrzymany przez stewardów w odblaskowych kamizelkach oraz wojsko . W momencie obezwładniania go do gwiazdy Liverpoolu chciał podbiec jeszcze jeden widz, ale napotkawszy przeszkody w postaci służb porządkowych zrezygnował i zaczął uciekać . Nie jest pewne, czy obie te osoby miały złe intencje - pierwsza z nich nie stawiała oporu służbom, lecz druga wykonała dwa ruchy szarpiące.

Sierra Leone - Egipt. "Ochrona" dla Mohameda Salaha

Trzeba podkreślić, że to również koledzy z zespołu chronili swojego skrzydłowego - największą aktywnością na tym polu popisał się Mohamed Abdelmonem . "Daily Mirror" przypomniał, że to już nie pierwszy raz, gdy zawodnik urodzony w Nagrigu jest obiektem potencjalnego ataku.

To nie pierwszy raz, kiedy Salah ma do czynienia z takimi incydentami, które są dość regularnym zjawiskiem ze względu na jego wysoką pozycję. 31-letni napastnik jest największą gwiazdą afrykańskiego futbolu i przyzwyczaił się do zwiększonego zainteresowania podczas gry dla swojego kraju

W listopadzie 2021 r. był celem trzech wbiegających kibiców w domowym spotkaniu z Angolą, rozgrywanym także w ramach eliminacji do mistrzostw świata. W Premier League także dochodziło do nietypowych scen na boiskach - w sierpniu 2018 r. zrobił sobie zdjęcie z młodym kibicem, a w październiku 2021 r. jeden z fanów przybiegł do niego, by zrobić mu fotografię z najbliższej odległości.