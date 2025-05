Dantejskie sceny na meczu I ligi. Jest reakcja Ruchu Chorzów

Obecny sezon I ligi jest już na ostatniej prostej. Zarówno Ruch Chorzów , jak i ŁKS Łódź zajmują środkowe miejsca w tabeli (kolejno 9. i 11.), co oznacza, że w tym roku nie dadzą rady powrócić do ekstraklasy. Czy w takiej sytuacji - mając pewne utrzymanie i brak możliwości uczestnictwa w barażach - drużyny Dawida Szulczka i Ryszarda Robakiewicza chcą tylko "dograć" pozostałe spotkania ligowe? Nic bardziej mylnego.

Władze Ruchu zareagowały na stadionową aferę. "Służby rozpoczęły pracę"

Niestety niektórych "kibiców" w ogóle nie interesowało to, co dzieje się na boisku. Na sobotnim meczu pojawiły się setki ultrasów Ruchu i ŁKS-u, którzy w pewnym momencie zamienili trybuny Stadionu Śląskiego w pole bitwy. W ruch poszły race świetle. W kłębach dymu kibole gości przedostali się w poszczególne sektory obiektu, po czym rozpoczęła się wojna. W mediach społecznościowych krąży wiele filmów, na których można zobaczyć dantejskie sceny z tamtego wieczoru.

W niedzielne popołudnie - dzień po zamieszkasz na Stadionie Śląskim - Ruch Chorzów wydał oficjalne, obszerne oświadczenie w całej sprawie. Na początku władze klubu przeprosiły bezbronnych kibiców, którzy zostali narażeni na niebezpieczeństwo. "Jako Ruch Chorzów S.A. wyrażamy ubolewanie z powodu wydarzeń, do jakich doszło podczas meczu 32. kolejki Betclic 1 Ligi z Łódzkim Klubem Sportowym i do których nigdy nie powinno dochodzić przy okazji wydarzenia sportowego. Pragniemy przeprosić całą Niebieską Społeczność, wszystkie osoby, które poczuły się w jakikolwiek sposób urażone, bądź - co gorsza - zagrożone zdarzeniami mającymi miejsce na trybunach i wokół nich. To czas nie na PR-ową kurtuazję, a raczej śląską bezpośredniość - wiemy, że zawiedliśmy Wasze zaufanie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zaufanie to coś, na co pracuje się latami, a można je stracić w jednej chwili" - czytamy.