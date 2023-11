Kilka dni temu sąd prowincji Barcelona orzekł, że Dani Alves będzie sądzony za popełnienie agresji na tle seksualnym . Jednocześnie odrzucił argumentację obrońców piłkarza, zgodnie z którą został on przed czasem “osądzony przez media" , co zdaniem adwokata mogło mieć wpływ na ostateczny werdykt w procesie.

Akt oskarżenia zawiera szczegółowy opis czynu Daniego Alvesa

Akt oskarżenia zawiera szczegółowy opis tego, co według prokuratorów, wydarzyło się w ekskluzywnym klubie nocnym Sutton. Po spotkaniu na miejscu Alves zaprosił kobietę do małego pomieszczenia, o którym ta, jak twierdzi, nie wiedziała, że to była toaleta. Już w środku piłkarz wykazał się "brutalną postawą" wobec kobiety, którą, pomimo jej oporu, zmusił do odbycia stosunku.