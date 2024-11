Damian Sylwestrzak odpowiada na zarzuty Legii. Jasne stanowisko ws. Feio

Ci więc nie wahają się pokazywać mu kartek, nawet jeśli nie są do tego całkiem przekonani. W miniony weekend trener "Wojskowych" obejrzał swoją czwartą żółtą kartkę w tym sezonie PKO Ekstraklasy , co wiąże się z zawieszeniem na hitowy mecz z Lechem Poznań.

Legia bez Feio w Poznaniu. Sylwestrzak tłumaczy

- Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że ta kara była zasłużona, a równie dobrze kartka mogła być pokazana znacznie wcześniej - dodał sędzia, podkreślając, że jest całkowicie przekonany do kary, którą wymierzył trenerowi. Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa już w niedzielę 10 listopada.