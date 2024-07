Dali Wieczystej miliony i się zaczęło. Burza w Krakowie, mieszkańcy protestują

Wieczysta będzie miała nowy stadion, Kraków zainwestuje wielką kwotę

"Jak miasto stać na taką inwestycję?" Internauci bezlitośni po decyzji miasta Krakowa

Takich głosów nie brakuje. "Są dwa miejskie stadiony w tym mieście, jeden obecnie służy do rozgrywania spotkań pierwszoligowych, kto, po co i za co chce stawiać trzeci? Wybudujcie w końcu basen olimpijski" - poradził po czasie inny rozsierdzony użytkownik. Kolejny mieszkaniec stolicy Małopolski wskazał podstawowy problem, jakim będzie brak możliwości zarabiania na obiekcie. ""Kolejne marnowanie kasy, przynajmniej by stadion dla jakiejś Adele zbudowali, jak w Monachium, to by jakieś zyski z tego były, tak to będzie trzeba dopłacać do amatorów biegających za piłką" - napisał. Fakt, trudno spodziewać się, by na stadionie mogącym pomieścić niewiele ponad dwa tysiące osób miasto mogło gościć światowe gwiazdy. A to przecież dzięki takim "wypożyczeniom" intensywnie zarabiają takie obiekty, jak San Siro, Santiago Bernabeu czy nawet PGE Narodowy.