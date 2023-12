Cztery gole w Dżuddzie. Znamy nowego klubowego mistrza świata

Manchester City klubowym mistrzem świata. Podopieczni Pepa Guardioli pokonali w finale Fluminense 4:0. Od 2007 roku tylko raz zdarzyło się, by triumfator Ligi Mistrzów nie sięgnął po to trofeum. Tym razem nie było kolejnego wyjątku, co można było odczuć już w 40. sekundzie, kiedy gola strzelił Julian Alvarez. Przypomnijmy, że w meczu o trzecie miejsce Urawa Red Diamonds Macieja Skorży przegrała z Al Ahly 2:4.