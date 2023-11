Cztery gole w 20 minut! Nieprawdopodobny popis gwiazdora w eliminacjach Euro

30-letni napastnik jest najlepszym strzelcem w historii tej reprezentacji. Do meczu z Azerbejdżanem zdobył 79 bramek i drugiego w tej klasyfikacji Eden Hazarda wyprzedzał aż o 46 trafienia. Teraz ma ich już 83. Belg w tych eliminacjach z golami wbitymi Azerbejdżanowi strzelił już 11 bramek. I właśnie wyprzedził Cristiano Ronaldo w klasyfikacji strzelców kwalifikacji do mistrzostw Europy.

Belgia w eliminacjach wygrała sześć spotkań, a dwa zremisowała i jeszcze przed spotkaniem była już pewna awansu na Euro. Mecz z Azerbejdżanem był siódmym zwycięstwem. Do tej pory strzelili 26 goli (stracili cztery).

Lukaku dla reprezentacji Belgii zdobył czwartego hat tricka. Pierwszy raz zdobył cztery gole. Pobił też rekord w szybkości zdobycia trzech bramek. Na strzelenie trzech goli potrzebował trzynastu minut. Trafił do siatki w 17., 23. i 30. minucie. Czwartą zdobył siedem minut później. To najszybciej strzelony hat trick w historii reprezentacji Belgii. Lukaku pobił 112-letni rekord należący do Robert De Veena, który trzy bramki strzelił Francji w 1911 roku.