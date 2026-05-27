FC Barcelona Femeni to absolutne dominatorki na hiszpańskich boiskach. Zespół już 22 kwietnia przypieczętował siódme z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Wydarzyło się to na kilka kolejek przed końcem sezonu.

W związku z tym "Duma Katalonii" mogła skupić się na Lidze Mistrzyń. W minioną sobotę w Oslo drużyna prowadzona przez Pere Romeu pokonała 4:0 Olympique Lyon. Ewa Pajor w wielkim finale strzeliła dwa gole i została królową strzelczyń całych rozgrywek.

Święto w Barcelonie. Legenda żegna się z klubem po 14 latach

W środę (27 maja) Barcelona rozegrała ostatnie domowe spotkanie w tym sezonie. Rywalem "Dumy Katalonii" był Real Sociedad, który plasuje się na 3. miejscu w ligowej tabeli i jako jedyny potrafił pokonać "Blaugranę" (1:0). Miało to miejsce w meczu 9. kolejki Ligi F.

Od wielu godzin było wiadomo, że to starcie będzie miało wyjątkowy przebieg. Wszystko za sprawą wtorkowego komunikatu Alexii Putellas, która po 14 latach zdecydowała się opuścić klub.

Putellas rzecz jasna wybiegła w pierwszym składzie "Dumy Katalonii", która od początku narzuciła swoje warunki gry. Gospodynie już w 14. minucie wyszły na prowadzenie. Na listę strzelczyń wpisała się Claudia Pina, która świetnie odnalazła się w polu karnym po podaniu z lewej strony boiska od Carli Julii Martinez. Dla Hiszpanki było to 21. trafienie w tegorocznych rozgrywkach, dzięki któremu umocniła w klasyfikacji strzelczyń.

Piłkarki Realu Sociedad nie miały zamiaru oddać meczu bez walki. Choć gospodynie dominowały, to w 27. minucie Emma Ramirez Gorgoso z ostrego kąta pokonała bramkarkę Barcelony.

Pięć minut później Barcelona ponownie była na prowadzeniu. Przepiękną koronkową akcję wykończyła Aitana Bonmati, która wykorzystała podanie Putellas.

Tak trener potraktował Ewę Pajor. Cały mecz na ławce rezerwowych

Po zmianie stron Barcelona dalej dominowała na boisku, ale nie potrafiła już sforsować bramki rywalek. W 81. minucie doszło do momentu, na który czekała cała Barcelona. Putellas opuściła boisko, a koleżanki z zespołu i rywalki zrobiły dla niej szpaler. Oczywiście nie brakowało łez i podziękowań za lata wspólnej gry.

Polscy kibice liczyli, że udział w tym historycznym spotkaniu udział weźmie Ewa Pajor. Polka przesiedziała jednak całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Przed żeńską drużyną Barcelony jeszcze jeden ligowy mecz. W niedzielę (31 maja) o godz. 16:00 zmierzy się na wyjeździe z Madrid CFF.

FC Barcelona - Real Sociedad 2:1 (2:1)

