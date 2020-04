Większość drużyn czeskiej ekstraklasy piłkarskiej i drugiego poziomu rozgrywek wznawia w poniedziałek treningi na boiskach, po trwającej ponad miesiąc przerwie spowodowanej koronawirusem. Na razie zajęcia będą odbywać się w grupach maksymalnie po ośmiu zawodników.

Na poniedziałek wznowienie treningów po kwarantannie zaplanowała większość czeskich zespołów dwóch najwyższych lig. We wtorek zajęcia rozpocznie Sigma Ołomuniec, a FC Slovacko prawdopodobnie za kilka dni.

Wszystko ma odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii. Piłkarze nie mogą mieć ze sobą kontaktu fizycznego i muszą zachować co najmniej dwa metry odległości. Będą używać środków dezynfekujących. Nie jest możliwe korzystanie wspólnie z szatni po treningach i branie prysznica we wspólnych pomieszczeniach. Każdy musi przyjechać indywidualnie na trening.



Szkoleniowcy szykują zajęcia polegające na razie głównie na podaniach i strzałach. Niektóre kluby planują mierzyć temperaturę i badać swoich piłkarzy.



Już od dwóch tygodni odbywają się treningi w Niemczech, na razie również w grupach.



W przypadku polskiej ekstraklasy coraz częściej mówi się, że być może 4 maja zostaną przeprowadzone testy na obecność koronawirusa dla poszczególnych drużyn, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to niewykluczone, że treningi z udziałem wszystkich zawodników byłyby możliwe ok. 10-15 maja.

