Czesi zdecydowali, kto poprowadzi kadrę w meczu z Polską. To jednak nie Papszun

Trzęsienia ziemi w czeskim futbolu nie będzie. Silhavy zostaje na pierwszej linii frontu

Ostatecznie do finiszu eliminacyjnej batalii Czesi przystąpią pod wodzą dotychczasowego selekcjonera. Najbliższy mecz rozegrają z Polską, 17 listopada na PGE Narodowym. Jeśli wywalczą minimum punkt, dla "Biało-Czerwonych" będzie to oznaczać utratę szans na bezpośredni awans do przyszłorocznych ME.