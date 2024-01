Czekał na to 735 dni i został bohaterem. Polak na ustach francuskich mediów

Jeszcze kilka lat temu Radosław Majecki postrzegany był jako wielki talent i przyszłość polskiej kadry na pozycji bramkarza. Kiedy w 2020 roku przenosił się za 7 milionów euro z Legii Warszawa do AS Monaco wróżono mu wspaniałą karierę. Francuski futbol dość szybko zweryfikował marzenia młodego bramkarza. W przeciągu dwóch lat rozegrał raptem 11 meczów w pierwszej drużynie. Wydarzenia z niedzielnego meczu pucharu Francji pokazały, że cierpliwość mimo wszystko popłaca.

Sezon 2022/23 spędził na wypożyczeniu w Cercle Brugge , gdzie szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie. Latem wrócił do Monaco i znów zasiadł na ławce rezerwowych. Pierwszą szansę w obecnej kampanii otrzymał dopiero 7 stycznia w starciu 1/32 finału pucharu Francji z RC Lens . Był to dla niego pierwszy oficjalny mecz w barwach francuskiej drużyny od 735 dni.

AS Monaco prowadziło już 2:0 po golach Ben Yeddera i Akliouche. Sytuację skomplikowała jednak bramka kontaktowa, której autorem był Faitout Maouassa. Po zmianie stron gospodarze prezentowali się lepiej i doprowadzili do wyrównania. Kibiców Lens uradował Florian Sotoca. Po upływie regulaminowego czasu widniał remis 2:2, dlatego do rozstrzygnięcia potrzebne był rzuty karne.