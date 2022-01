Czekają na 3 mln złotych. Pożegnanie ze snajperem

Michał Zichlarz Piłka nożna

Górnik przed startem drugiej części ligowego sezonu traci swojego najlepszego napastnika Jesusa Jimeneza. Choć do wczoraj nie wpłynęła jeszcze suma odstępnego zawarta w kontrakcie 28-letniego napastnika, to Toronto FC z amerykańskiej MLS jest zdecydowane na to, żeby pozyskać zawodnika zabrzan.

Zdjęcie Jesus Jimenez od 3,5 roku był czołowym zawodnikiem Górnika / Marcin Bulanda/PressFocus / Newspix