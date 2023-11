Czechy - Mołdawia. O której dzisiaj mecz el. Euro 2024? Gdzie oglądać?

Mecz Czechy - Mołdawia to spotkanie 10. kolejki grupy E eliminacji do Euro 2024. Starcie kwalifikacyjnych przeciwników Polaków zostanie rozegrane w poniedziałek 20 listopada. Czy Mołdawianom uda się wyprzedzić Czechów w tabeli i przedostać się na mistrzostwa Europy? Sprawdź, o której godzinie mecz Czechy - Mołdawia. Gdzie oglądać to spotkanie? Transmisja dostępna będzie w TV i online live stream. Tekstowa relacja na żywo w Interii Sport.