Jakubas chciał załagodzić sytuację. Wyszło niefortunnie

Po pierwszej części konferencji przyszedł czas na pytania z sali. Jedna z dziennikarek zapytała właściciela, dlaczego doszło do tak skrajnej sytuacji w obliczu rzekomo dobrej kondycji klubu. - Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle - zapytała.

Odpowiadając na to pytanie, Zbigniew Jakubas posłużył się bardzo niefortunnym porównaniem. Tłumacząc skandal w Motorze Lublin, odwołał się on do... agresji w małżeństwie. Można jedynie domniemać, że właściciel klubu powiedział to pod wpływem emocji i nie chciał normalizować zjawiska przemocy domowej w swojej wypowiedzi.