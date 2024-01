Od tamtego momentu kibice nie uświadczyli ligowej victorii, w której zespół Xavi ego wygrałby różnicą więcej niż jednego gola, a zdarzały się także wielkie kompromitacje. Wystarczy wspomnieć, że Barcelona musiała uznać wyższość takich zespołów jak Szachtar Donieck czy Royal Antwerp . Trzeba przyznać, że nie są to rywale z najwyższej europejskiej półki. Jedynym pozytywem pracy Xaviego w tym sezonie jest wyjście z grupy Ligi Mistrzów , ale to przy takiej kadrze powinno być formalnością.

Czarne chmury nad Xavim. Hiszpanie ostrzegają przed meczem z Unionistas de Salamanca

Sytuacja w lidze jest jednak bardzo słaba. Barcelona ma 41 punktów po 19 rozegranych spotkaniach. Obecnie strata do liderującej Girony wynosi osiem oczek. Warto jednak pamiętać, że Gironę wyprzedzić może Real Madryt, który ma jeden mecz zaległy i 48 punktów na koncie. To właśnie z zespołem "Los Blancos" Barcelona ostatnio doznała kompromitującej porażki 1:4 i nie wygrała Superpucharu Hiszpanii. Tym samym straciła szansę na wygranie z pozoru najłatwiejszego trofeum.

"Sport" przekazuje, że zarząd całkowicie ufa Xaviemu. "Barça przeżywa delikatny moment, jeśli chodzi o pierwszy zespół. Porażka z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii w Rijadzie była trudnym do przyjęcia ciosem, ale klub chciał wyrazić maksymalne zaufanie do projektu Xaviego. Zrobił to Joan Laporta, który udał się do Ciutat Esportiva Joan Gamper, aby porozmawiać z piłkarzami. Prezydent przybył do Sant Joan Despi przed treningiem przed wyjazdem do Salamanki" - czytamy.