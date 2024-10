Czarne chmury nad Czesławem Michniewiczem. Trwają rozmowy

Czesław Michniewicz w roli selekcjonera reprezentacji Polski przepracował niespełna rok. To jednak wystarczyło, by szkoleniowiec trafił do świadomości działaczy piłkarskich spoza Europy. Po zakończeniu przygody z PZPN-em, Michniewicz związał się z saudyjskim Abha Club, a od lipca prowadzi FAR Rabat. Wygląda jednak na to, że Marokańczycy nie są zadowoleni z pracy 54-latka i wszystko wskazuje na to, że niebawem zostanie zastąpiony.