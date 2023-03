Goncalo Feio czeka surowa kara?

Sprawa cały czas budzi kontrowersje, bo nie do końca wiadomo, jak wyglądało zarzewie konfliktu. Feio miał wulgarnie odnosić się do Bobrzyk, choć on sam uważa, że rozpowszechniano kłamstwa na jego temat. Trudno mu jednak wybronić się z zaatakowania Tomczyka, co już samo w sobie daje podstawy do ukarania go.