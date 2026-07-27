Cyrk w reprezentacji Włoch. Rosja w tle. Legendy ogłosiły rezygnację

Reprezentacja Włoch kolejny raz z rzędu nie zagrała na mistrzostwach świata. Dla drugiej najbardziej utytułowanej kadry narodowej na świecie (po Brazylii przyp. red.) taki policzek trzeci raz z rzędu jest niemożliwy do zaakceptowania. Dwie wcześniejsze imprezy Włosi zakończyli na fazie grupowej.

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Od 2006 roku nie osiągnęli na mundialu żadnego sukcesu. To już 20 lat oczekiwania. Remedium na ten stan rzeczy miał być Pep Guardiola. Hiszpan nie zgodził się jednak na przejęcie sterów w drużynie narodowej z Półwyspu Apenińskiego. Wobec tego Paolo Maldini jako dyrektor techniczny kadry wziął na celownik innego trenera.

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Trafiło na kolejną legendę - Andreę Pirlo. Były włoski pomocnik jako trener w Serie A nie poradził sobie zbyt dobrze, ale lepiej wygląda jego przygoda w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, choć próbka to ledwie sześć meczów. Gdy wydawało się, że wszystko jest już praktycznie dogadane. Na ostatniej prostej się jednak rozpadło.

Powodem jest Rosja, a konkretnie rosyjska firma bukmacherska, z którą współpracował Pirlo. Legenda włoskiej piłki rozpoczęła tę współpracę w ubiegłym roku. Pirlo był nawet na specjalnie zorganizowanej wizycie w Moskwie. - Każdy, kto jest lub promuje Rosję po 2022 roku nie powinien sprawować urzędu krajowego - powiedział jeden z włoskich polityków - Carlo Calenda.

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Do tego zdania przychylili się ludzie zarządzający włoską federacją. Pirlo bowiem nie został bowiem ostatecznie zatrudniony. "Wczoraj wieczorem (w niedzielę przyp. red.) dowiedziałem się, że nie jestem już kandydatem do reprezentacji Włoch" - napisał na Instagramie.

Jak się okazuje, to nie koniec. Całe to zamieszanie i niekoniecznie odpowiednia weryfikacja kandydata sprawiły bowiem, że w poniedziałek swoją rezygnację z funkcji dyrektora technicznego kadry ogłosił Paolo Maldini, a w jego ślady poszedł nowy doradca reprezentacji - Leonardo.

- O rezygnacjach Maldiniego i Leonardo dowiedzieliśmy się z telewizji i przyjęliśmy to do wiadomości. Maldini wskazał Pirlo, ale to nie on zostanie trenerem. Jestem rozczarowany, ponieważ uważam, że Maldini był świetnym wyborem i wartościowym człowiekiem; doceniłbym - z korzyścią dla całego środowiska piłkarskiego - jego dalsze zaangażowanie - skomentował Ezio Maria Simonelli prezydent Serie A.

Andrea Pirlo CIRO DE LUCA AFP





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