Cyrk w Hiszpanii. Prezes-skandalista ogłosił decyzję. Tak go pożegnano

Ciąg dalszy afery obyczajowej związanej z Luisem Rubialesem, który podczas mistrzowskiej fety z udziałem hiszpańskich piłkarek pocałował w usta Jenni Hermoso. Prezes hiszpańskiej federacji piłkarskiej przemówił w obecności najważniejszych ludzi związanych z piłką nożną w swoim kraju i obwieścił im, że nie zamierza podać się do dymisji. Krytycznie wypowiedział się również na temat "fałszywego feminizmu", który go zaatakował. Reakcja publiczności na jego słowa była wymowna, choć łatwa do przewidzenia.