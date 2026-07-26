Dla Rakowa Częstochowa to intensywny początek sezonu. Dopiero co w czwartek drużyna spod Jasnej Góry rozgrywała swój mecz w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji z Varrettą FC. Maltańczycy w tym spotkaniu sensacyjnie prowadzili 1:0, ale w drugiej połowie Częstochowianie opanowali sytuację na boisku i ostatecznie wygrali 3:1.

W niedzielne popołudnie, tym razem w meczu 1. kolejki PKO Ekstraklasy, piłkarze Rakowa znów musieli odrabiać straty. Tym razem nie było jednak szczęśliwego zakończenia. Pod Jasną Górę przyjechali zawodnicy Wisły Płock, którzy w ostatnich latach znaleźli patent na wygrywanie na tym trudnym terenie.

Na razie piłkarze Rakowa nie znaleźli recepty jak im się przeciwstawić i znów sensacyjnie przegrali. Już do przerwy miejscowi kibice nie mieli powodów do zadowolenia. Przyjezdni prowadzili po golu Marcina Flisa w 37. minucie pojedynku. Gospodarze zamiast ruszyć po przerwie do odrabiania strat, otrzymali kolejny cios.

To może być wpadka sezonu. Koszmarny błąd 17-latka

4 minuty po wznowieniu gry na listę strzelców wpisał się Żan Rogelj i sytuacja Częstochowian stała się opłakana. Drugiej bramki dla gości nie byłoby jednak, gdyby nie fatalny błąd w bramce Wiktora Żołneczko. 17-latek dostał szansę debiutu ligowego i sparaliżowała go ranga pojedynku.

Trudno bowiem inaczej wytłumaczyć zachowanie młodego bramkarza w 49. minucie meczu. 17-latek miał do wyłapania bardzo prostą piłkę po przeciętnym dośrodkowaniu Płocczanina. Kompletnie jednak sobie z tym nie poradził. Piłka odbiła się tylko od jego rękawic, wprost pod nogę piłkarza Wisły, który nie mógł z takiej sytuacji nie skorzystać.

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Ostatecznie Częstochowian stać było w tym meczu tylko na kontaktowego gola i sezon rozpoczęli od porażki u siebie 1:2.





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