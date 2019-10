Cypr - Polska 1-5 w towarzyskim meczu piłkarek nożnych

Piłkarska reprezentacja Polski kobiet pokonała na wyjeździe Cypr 5-1 (2-0) w towarzyskim meczu rozegranym w Ayia Napie. We wtorek Polki w Kielcach podejmą zespół Brazylii. Oba spotkania są dla "Biało-Czerwonych" sprawdzianami przed eliminacjami mistrzostw Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kobieca reprezentacja Polski powalczy o awans na Euro. "Nigdy nie miałyśmy takiej szansy". Wideo INTERIA.TV

W ostatnim notowaniu światowego rankingu Brazylijki zostały sklasyfikowane na 11. miejscu, Polska na 29., a Cypr był 119.

Reklama

Zespół trenera Miłosza Stępińskiego miał rozpocząć walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek - przełożone o rok.

W tej sytuacji Polki zainaugurują kwalifikacje spotkaniem z Hiszpankami 12 listopada w Lublinie.

Rywalami Polski w grupie D kwalifikacji Euro 2021 będą Czechy, Azerbejdżan, Mołdawia i Hiszpania. W pierwszym spotkaniu grupy Mołdawia przegrała u siebie z Czechami 0-7.

W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo.

Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia

Cypr - Polska 1-5 (0-2)

Bramki: 0-1 Patrycja Balcerzak (29.), 0-2 Ewelina Kamczyk (36.), 0-3 Dominika Grabowska (58.), 0-4 Małgorzata Grec (62.), 1-4 Christiana Solomou (68.), 1-5 Nikol Kaletka (72.).

Terminarz reprezentacji Polski kobiet w eliminacjach Euro 2021:

12 listopada 2019: Polska - Hiszpania

7 marca 2020: Polska - Mołdawia

11 marca 2020: Azerbejdżan - Polska

10 kwietnia 2020: Polska - Azerbejdżan

14 kwietnia 2020: Mołdawia - Polska

9 czerwca 2020: Hiszpania - Polska

22 września 2020: Polska - Czechy

wrzesień 2020: Czechy - Polska

Autor: Piotr Girczys