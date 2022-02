CSKA Moskwa z problemami. Sankcje USA mocno uderzają w rosyjskiego giganta

Oprac.: Katarzyna Pociecha Piłka nożna

Rozkazem Władimira Putina Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie. Rosyjskie wojska wkroczyły na terytorium suwerennego państwa i rozpoczęły działania militarne. Wcześniej na Rosję nałożono pakiet sankcji. Kary, o których zdecydowali Amerykanie, uderzają w jeden z największych rosyjskich klubów, CSKA Moskwa. Część tamtejszych działaczy uspokaja i twierdzi, że nie ma powodów do paniki. Innego zdania jest Nikołaj Toporin. "To poważny cios" - powiedział. Zaznaczono, że kolejne problemy dla piłkarskiego klubu mogą zacząć się po nałożeniu kar przez UE. To oznaczałoby właściwie paraliż w funkcjonowaniu CSKA.

Zdjęcie Sankcje nałożone przez USA uderzają w CSKA Moskwa / Sergei Fadeichev/TASS / Getty Images