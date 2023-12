Cristiano Ronaldo znowu najlepszy. Co za wynik, a to może jeszcze nie koniec

Cristiano Ronaldo ma już swoje lata. Niedługo skończy przecież 39, ale bramki wciąż potrafi zdobywać. We wtorek strzelił dwa gole w hicie ligi Arabii Saudyjskiej, a w sumie w 2023 roku ma już na koncie 53 trafienia. To najwięcej spośród wszystkich piłkarzy. Portugalczyk jest lepszy do takich snajperów jak Harry Kane, Kylian Mbappe czy Erling Haaland.