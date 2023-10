Cristiano Ronaldo znów najlepszy na świecie! Niesamowity wyczyn. Nokaut

Przyjście hiszpańskiego trenera jest jedynie potwierdzeniem tej tezy. Martinez wszedł do drużyny, która miała prawo być rozbita po mistrzostwach świata 2022 i pokazał warsztat trenerski na świetnym poziomie. Hiszpan odblokował potencjał ofensywny drużyny, a dodatkowo także sprawił, że Cristiano Ronaldo znalazł się w idealnym środowisku do śrubowania rekordów.

Cristiano Ronaldo znów najlepszy na świecie! Gwiazdor wyprzedził Haalanda

Na ósmą kolejkę pewna awansu Portugalia wybrała się do Zenicy, aby tam zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. Jej rywale mieli prawo mieć miękkie nogi, bo wyczyny Portugalii w tych eliminacjach mogą rywali paraliżować. Roberto Martinez zmienił trochę skład, ale pozostawił na murawie od pierwszego gwizdka Cristiano Ronaldo. To zwiastowało jedno - polowanie na rekordy.

Bardzo szybko Cristiano znów pojawił się na ustach wszystkich. Już w piątej minucie kapitan reprezentacji Portugalii wykorzystał pewnie rzut karny, a piętnaście minut później świetnie wyszedł do prostopadłej piłki i cudowną podcinką nad bramkarzem podwyższył wynik na 2:0. Dla byłego gwiazdora Realu Madryt były to 39 i 40 gol strzelony w 2023 roku. Przypomnijmy, że mówimy o 38-letnim zawodniku.

Po drugie także Portugalia całkowicie ustawiła sobie mecz. Drużyna gospodarzy posypała się, jak domek z kart i kwestią czasu były kolejne gole Portugalczyków. Ostatecznie do przerwy goście prowadzili już 5:0. Taki wynikiem zakończyło się to spotkanie. Cristiano Ronaldo zszedł z boiska w drugiej połowie, co oznacza, że jego obecny bilans 2023 roku jest następujący. 43 rozegrane mecze, 40 goli oraz osiem asyst. To wszystko w wieku 38 lat. Pozostaje czekać na to, co Portugalia i Cristiano pokażą na EURO 2024.