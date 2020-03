Cały świat walczy z pandemią koronawirusa. Portugalskie władze postanowił wspomóc Cristiano Ronaldo, który na czas zagrożenia przekształcił swoje hotele w szpitale.

O sprawie informuje hiszpańska "Marca". Gazeta zwraca też uwagę, że Ronaldo nie tylko udostępni potrzebującym miejsce do leczenia, ale też z własnej kieszeni opłaci pracujący tam personel medyczny.

Portugalski piłkarz nie wrócił do Turynu, gdy okazało się, że u jednego z jego kolegów z Juventusu, Daniele Ruganiego, wykryto koronawirusa. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki przebywa obecnie na swojej rodzinnej Maderze.



W Portugalii, podobnie jak w Polsce, wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Wprowadzono spore ograniczenia w funkcjonowaniu życia publicznego, zamykając szkoły, czy restauracje.



Zawieszone zostały także rozgrywki ligi portugalskiej, podobnie jak włoskiej Serie A, w której na co dzień występował Ronaldo. Na podobny ruch zdecydowały się ligi we Francji, Anglii, Hiszpanii, Niemczech, czy Polsce.

