Cristiano Ronaldo w wyśmienitej formie. "To jeszcze nie koniec"

Cristiano Ronaldo strzelił swoją 850. bramkę w karierze. Stało się w wygranym przez Al-Nassr meczu z Al-Hazem 5-1 ligi saudyjskiej. "Kolejny świetny występ zespołu. Wciąż idziemy do przodu. Al-Nassr walczy. 850 goli to nie koniec" - napisał potem Portugalczyk w mediach społecznościowych. Jego drużyna w ostatnim czasie faktycznie spisuje się wyśmienicie i w tabeli ma cztery punkty straty do lidera.