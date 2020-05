Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo uważa, że ma mentalność i wiele innych cech wspólnych z koszykarską gwiazdą NBA Michaelem Jordanem, którego karierę przedstawiał emitowany niedawno serial dokumentalny "The Last Dance".

"Stworzyliśmy historię" - napisał o Jordanie były zawodnik Realu Madryt, a obecnie Juventusu Turyn na jednym z portali społecznościowych.

Cechy wspólne obydwu legend sportu światowego formatu to - zdaniem Ronaldo - obsesja na punkcie sukcesów i traktowanie każdego kolejnego tytułu mistrzowskiego jako osobistego wyzwania. Takiego Jordana, z którym identyfikuje się Ronaldo pokazał bijący rekordy oglądalności nie tylko w USA serial o sześciokrotnym mistrzu NBA z drużyną Chicago Bulls.



We wtorek mijają dwa lata od ostatniego "tańca" Ronaldo w barwach Realu - triumfu w Lidze Mistrzów. 26 maja 2018 roku w Kijowie "Królewscy" pokonali FC Liverpool 3-1.



"Napisaliśmy historię i musimy się tym cieszyć. Wspaniale było grać w Realu Madryt" - mówił po meczu portugalski napastnik, wywołując lawinę spekulacji. Po kilku tygodniach okazało się, że opuszcza Madryt i przenosi się do Turynu.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / AFP