Cristiano Ronaldo strzela w Lidze Mistrzów. Al-Nassr z awansem [WIDEO]

W fazie grupowej Al-Nassr nie miał wcale takiego łatwego zadania - wprawdzie po remisie z Al-Shabab drużyna Cristiano Ronaldo wygrała gładko z Monastirem 4:1, a on sam strzelił gola, ale już w spotkaniu z Zamalekiem kończącym fazę grupową Egipcjanie niemal do końca prowadzili 1:0, co oznaczałoby odpadnięcie drużyny z Arabii Saudyjskiej. W 87. minucie meczu CR7 zdołał jednak wyrównać, a bramka na wagę remisu oznaczała awans jego drużyny do ćwierćfinału.