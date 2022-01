Cristiano Ronaldo niespodziewanie "skradł show" innym nagrodzonym na gali FIFA The Best. Choć to Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem 2021 roku, Portugalczyk pojawił się osobiście na gali, by odebrać nagrodę specjalną.

- Wygranie nagrody FIFA Special Best Award to dla mnie niesamowity honor i wielki przywilej - podkreślił Portugalczyk po wydarzeniu, w swoim wpisie na Instagramie. - Fakt, że tak istotna instytucja doceniła mnie jako topowego strzelca w historii rozgrywek FIFA jest dla mnie ukoronowaniem indywidualnych osiągnięć w historii reprezentowania mojego ukochanego kraju - napisał Ronaldo.

Niektórzy kibice utyskują w mediach społecznościowych, że 37-letni Portugalczyk stał się niespodziewanie centralną postacią ceremonii, jako nagrodzony w ostatniej kolejności.

