Cristiano Ronaldo opublikował ostatnio nagranie, w którym zachęca do aktywnego spędzania czasu, wykonując specjalny rodzaj "brzuszków". Niespodziewanie jego wynik pobiła lekkoatletka Caster Semenya.

Ronaldo w czasie pandemii koronawirusa wyjechał z Włoch do swojej rodzinnej Portugalii, gdzie czeka na rozwój sytuacji. Słynny zawodnik sporo czasu wykorzystuje na trening i nie ma w tym nic zaskakującego - CR7 od zawsze znany jest ze swojego zaangażowania w rozwój fizyczny.

Jego ostatnim pomysłem jest "The Living Room Cup", w którym zachęca sportowców - i nie tylko - do wykonania jak największej ilości specyficznych "brzuszków". Portugalczyk opublikował nagranie, na którym, leżąc na plecach, stara się sięgnąć palcami rąk palców u nóg.



Wyzwanie polega na wykonaniu jak największej liczby powtórzeń w ciągu 45 sekund. Ronaldo wykonał ich aż 142 i długo wydawało się, że inicjator challenge'u zostanie także jego zwycięzcą. Niespodziewanie pobiła go pochodząca z Republiki Południowej Afryki Caster Semenya.



Kontrowersyjna lekkoatletka, dwukrotna złota medalistka olimpijska, osiągnęła imponujący wynik. W ciągu 45 sekund wykonała aż 176 spięć. Czy ktoś zdoła pobić ten rezultat?