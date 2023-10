Cristiano Ronaldo postawił sprawę jasno. Wiadomo co z jego przyszłością

Wszystko wskazuje na to, że Al-Nassr będzie ostatnim klubem w karierze Cristiano Ronaldo. Nie znaczy to jednak wcale, że blisko 39-letni piłkarz ma zamiar lada moment odłożyć piłkarskie buty na bok - według jednego z saudyjskich dziennikarzy Portugalczyk poinformował właśnie władze swojej drużyny, że planuje przedłużyć umowę aż do 2027 roku i dopiero wtedy rozstać się z futbolem.