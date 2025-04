Cristiano Ronaldo pogrążony w żałobie. "Dziękuję ci za wszystko"

Śmierć Aurelio Pereiry wstrząsnęła światem piłki nożnej, a w szczególności fanami Sportingu. We wtorek, w wieku 77 lat, odszedł człowiek, który przez dekady miał ogromny wpływ na rozwój i sukcesy klubu. Jego śmierć to ogromna strata nie tylko dla klubu, ale i dla całego portugalskiego futbolu. To właśnie on odkrył talent Cristiano Ronaldo, który dziś zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. "CR7" pożegnał zmarłego Pereirę w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych.