Cristiano Ronaldo niespodziewanie zaapelował do kibiców. Chodzi o Mbappe

Kylian Mbappe to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy rywalizujących obecnie na arenie międzynarodowej. 26-latek karierę seniorską zaczynał od występów w AS Monaco, skąd trafił do Paris Saint-Germain. W barwach "Les Rouge-et-Bleu" Francuz występował do 2024 roku, a następnie zdecydował się na transfer do Realu Madryt. Jego przygoda z hiszpańskim futbolem z początku jednak nie do końca wygląda tak, jak Mbappe mógłby się tego spodziewać.

Reklama