Po 21 meczach klub z Rijadu jest czwarty w tabeli i po zakończeniu najbliższej kolejki może tracić do liderów z Al-Ittihad nawet 11 punktów. Wszystko ma związek z piątkowym potknięciem podopiecznych trenera Stefano Piolego .

Al-Nassr uległ bowiem niżej notowanemu Al-Ettifaq 2:3 , po drodze tracąc m.in. gola samobójczego oraz naprawdę późną bramkę w 89. minucie starcia. Tuż przed końcowym gwizdkiem doszło do tego do dosyć osobliwych scen.

Czerwona kartka Durana, wielki gniew Ronaldo. Burza emocji na koniec meczu Al-Nassr

Po tym, jak związany z AE Georginio Wijnaldum skompletował dublet, a zawodnicy obu ekip szykowali się powoli do wznowienia gry, doszło do bliżej niesprecyzowanego spięcia między Jhonem Duranem a Abdulelahem Al-Malkim (prawdopodobnie "zapalnikiem" było kopnięcie piłki przez drugiego z panów) i Kolumbijczyk... uderzył otwartą dłonią rywala w tył głowy. Ten momentalnie padł na murawę i zaczął się po niej wręcz tarzać, a arbiter uznał, że było to przewinienie godne czerwonej kartki.