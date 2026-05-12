Cristiano Ronaldo już świętował, a potem takie sceny. Koszmar Portugalczyka

Cristiano Ronaldo zimą 2022 roku wyznaczył nowy kierunek w światowej piłce nożnej. Portugalczyk zdecydował się bowiem opuścić za darmo Manchester United na rzecz przenosin do Arabii Saudyjskiej. Cristiano związał się kontraktem z Al-Nassr i tam szukał nowego wyzwania.

Jak na razie jego przygoda z Al-Nassr indywidualnie jest bardzo udana, bo Portugalczyk regularnie wpisuje się na listę strzelców, zbliżając się do tysięcznego gola w karierze. W kwestii drużynowej tak kolorowo już nie jest, bo kapitan reprezentacji mistrzów Europy 2016 w barwach Al-Nassr jeszcze trofeum nie podniósł.

Al-Nassr zaprzepaściło szansę. Cristiano musi poczekać

Od przybycia Cristiano do Arabii jego wielkim celem bez wątpienia był triumf w rozgrywkach ligowych. Dotychczas ta sztuka mu się nie udawała. W trwającym sezonie wiele złożyło się w to, aby Cristiano i spółka mogli świętować już po 33. kolejce ligowej. Warunkiem był triumf w hicie z Al-Hilal.

Zaczęło się od spektakularnie zmarnowanej sytuacji przez Karima Benzemę. Francuskiego napastnika w sytuacji sam na sam zatrzymał bramkarz Al-Nassr. Chwilę później swoją okazję miał Cristiano Ronaldo, ale Portugalczyk był na spalonym. W 17. minucie ponownie zrobiło się bardzo gorąco pod bramką Al-Nassr.

W pole karne gospodarzy na głowę Benzemy dośrodkował Milinković-Savić. Francuz tym razem się nie pomylił, ale Serb przed podaniem do swojej gwiazdy był na spalonym. Takich wątpliwości nie było w 36. minucie. Wydaje się, że Al-Nassr rozegrało rzut rożny dokładnie tak, jak sobie zaplanowało.

Dośrodkowanie na dalszy słupek, zgranie do środka, a potem odegranie na długi słupek gdzie czekał już Mohamed Simakan, który ze spokojem wpakował piłkę do siatki strzałem po ziemi. W 47. minucie powinno być 2:0. Fatalnie w sytuacji sam na sam zachował się jednak Kingsley Coman. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0.

Druga część gry rozpoczęła się od mocnego natarcia ze strony gości. Znów nieskuteczny okazał się jednak Benzema. Z każdą kolejną upływającą minutą goście naturalnie coraz bardziej się odkrywali. W 82. minucie z grą pożegnał się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk przy zejściu pobudzał trybuny.

Po drugiej strony barykady nie było już Karima Benzemy, a czas z każdą minutą uciekał Al-Hilal. Goście mieli jedną groźną sytuację po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry. Piłkę wybił jednak napastnik, który wszedł na murawę za Cristiano. Wydawało się, że nic więcej już się nie wydarzy.

Wówczas do akcji wkroczyła bardzo groźna broń w postaci wrzutu z autu. Goście posłali piłkę w pole karne Al-Nassr. Wyskoczyli do niej bramkarz i obrońca, co skończyło się kolizją, a futbolówka zatrzepotała w siatce. Al-Nassr zremisowało 1:1, a to oznacza, że przewaga nad Al-Hilal wynosi pięć punktów. Goście mają jednak mecz w zapasie.

