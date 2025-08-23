Cristiano Ronaldo już świętował, a potem stało się to. Dramat na oczach całego świata

Cristiano Ronaldo na przestrzeni całej swojej piłkarskiej kariery dał się poznać jako piłkarz, którego ambicja praktycznie nie ma granic, a chęć wygrywania zdaje się nigdy nie kończyć. Śmiało można powiedzieć, że Portugalczyk stał się seryjnym zwycięzcą, który regularnie dokładał kolejne tytuły do swojej gabloty, a te najcenniejsze klubowe to oczywiście pięć pucharów za wygraną w Lidze Mistrzów.

Portugalczyk szukał kontynuacji tej zwycięskiej ścieżki także w trakcie swojej drugiej przygody z Manchesterem United, ale o ile indywidualnie wiele się zgadzało, o tyle problemem były występy drużynowe. Na przełomie 2022 i 2023 roku doszło do konfliktu, który sprawił, że CR7 zimą odszedł z ekipy "Czerwonych Diabłów" za darmo do saudyjskiego Al-Nassr.

Dramat Cristiano Ronaldo. Triumf był o krok

Od tego momentu liga saudyjska zaczęła rosnąć w siłę, a rywalizacja stawała się coraz bardziej zacięta. To sprawiało, że Cristiano wspólnie z kolegami z drużyny musieli regularnie obchodzić się smakiem, jeśli chodzi o trofea. Do sezonu 2025/2026 Ronaldo przystąpił bez choćby jednego tytułu zdobytego w barwach Al-Nassr, ale okazja na powiększenie gabloty przyszła bardzo szybko.

Jeszcze przed startem sezonu ligowego Al-Nassr walczyło bowiem o Superpuchar Arabii Saudyjskiej. W finale Cristiano i spółka mierzyli się z Al-Ahli. Wynik meczu otworzył właśnie Ronaldo, wykorzystując bez żadnych kłopotów rzut karny w 41. minucie. Jeszcze przed końcem połowy do remisu doprowadził Franck Kessie. Przebieg drugiej części rywalizacji wskazywał na rzuty karne, ale w 82. minucie gola na 2:1 dla Al-Nassr strzelił Marco Brozović i wówczas wydawało się, że Ronaldo niebawem sięgnie po pierwszy puchar w barwach saudyjskiego zespołu.

Nic bardziej mylnego. Bramkarz ekipy z Rijadu fatalnie zachował się przy rzucie rożnym w 89. minucie, gdy zaliczył "pusty przelot" przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Piłka spadła na głowę Ibaneza, który doprowadził do remisu, a w konsekwencji rzutów karnych. W tych do stanu 3:3 wszyscy wykorzystali rzut karny z Cristiano na czele. Czwarta seria okazała się jednak decydująca, bo "jedenastkę" zmarnował Abdullah Al Khaibari, a wygraną Al-Ahli przypieczętował Galeno. Świat obiegły więc obrazki załamanego Ronaldo.

