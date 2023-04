Cristiano Ronaldo i Jose Mourinho znów razem? Bajeczny kontrakt na stole

Sytuacja Rudiego Garcii , obecnego szkoleniowca Al-Nassr wydaje się być przesądzona. Francuz będzie ofiarą tego, że klub nie spisuje się na miarę sportowych oczekiwań, mimo przyjścia CR7 , i zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc trzy punkty do lidera ligi saudyjskiej.

W ostatnim meczu ligowym zespół z Rijadu tylko bezbramkowo zremisował, co wywołało wściekłość Ronaldo i miało doprowadzić do małej konfrontacji z trenerem .

Tym samym Garcia najprawdopodobniej położy głowę pod topór i będzie musiał odejść z Al-Nassr. Takie postawienie sprawy od razu wywołało wysyp spekulacji na temat nowego szkoleniowca. Głównym celem Saudyjczyków ma być Mourinho. Według dziennika "As", Portugalczyk otrzymał już ofertę dwuletniego kontraktu wynoszącego 100 milionów euro, co uczyniłoby go najlepiej opłacanym trenerem na świecie.