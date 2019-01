Mało który piłkarz ze światowego topu ma za sobą tak burzliwe 12 miesięcy. Trzecie z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów, przebojowy mundial oraz zmiana barw klubowych przeplatały się z problemami osobistymi gwiazdora. Przypomnijmy, z czego 2018 rok zapamięta Cristiano Ronaldo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szczęsny o Ronaldo: On jest absolutną maszyną (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Liga Mistrzów: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

To, co u innych nadzwyczajne - u CR7 jest codziennością. Ronaldo, wraz z Lionelem Messim, tak przyzwyczaili nas do swoich wybitnych osiągnięć, że oczekiwania w ich kierunku rozbudzone są do niebotycznych rozmiarów. Mimo tego najwięksi piłkarze świata wciąż potrafią zadziwić cały świat.

Popis w LM. Cudowne gole i kolejny triumf

Ronaldo zachwycił kibiców, gdy w lutym 2018 roku w meczu z PSG wykonał rzut karny strzałem z... woleja. Portugalczyk w taki sposób nabiegł do piłki, że ta delikatnie podskoczyła, więc uderzył ją z powietrza!

- Ronaldo oddawał już takie strzały podczas treningów. Przysięgam, to było szalone - zachwycał się uderzeniem jego były kolega z Manchesteru United, Rio Ferdinand.

Komu mało spektakularnych bramek, ten może przypomnieć sobie fantastyczne uderzenie Ronaldo z meczu z Juventusem Turyn, oddane nieco ponad miesiąc po golu z PSG. Tym razem Portugalczyk popisał się genialną przewrotką, a jak wyliczono - uderzył piłkę nogą na wysokości 2,4 m nad ziemią! Absolutny kosmos.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo strzela cudownego gola przewrotką w meczu z Juventusem / ALBERTO PIZZOLI / AFP

CR7 zeszły sezon zakończył z 15 golami w Lidze Mistrzów i tytułem króla strzelców tych rozgrywek. Na dodatek jego Real Madryt zwyciężył w tych rozgrywkach po raz trzeci z rzędu, co jest niespotykanym osiągnięciem.



Ronaldo zaskoczył wszystkich swoim zachowaniem po końcowym gwizdku finałowego meczu z Liverpoolem FC (3-1). Zamiast celebrować sukces z kolegami, snajper odizolował się od drużyny, chodząc po stadionie samotnie lub z rodziną. Podsyciło to pogłoski, jakoby CR7 miał po sezonie opuścić Real i przenieść się do innej drużyny...

Jednym z powodów dla których Portugalczyk miał być zdecydowany opuścić "Królewskich" była bierna reakcja klubu na jego problemy podatkowe. Wiosną znów bowiem nabrała na sile afera z zaległościami zawodnika wobec fiskusa. Hiszpański urząd skarbowy domagał się od niego spłaty ponad 25 mln euro!

Mundialowy hat-trick

Plotki o odejściu CR7 ucichły, gdy szpalty gazet zostały zdominowane przez informacje dotyczące mistrzostw świata. Portugalię, sensacyjnego mistrza Europy sprzed dwóch lat, czekało trudne zadanie. Piłkarze Fernando Santosa trafili do grupy B z Hiszpanią, Marokiem i Iranem.

Mundial w Rosji dla Ronalda zaczął się w wymarzony sposób - od hat-tricka przeciwko Hiszpanii. CR7 szczególnie zadowolony mógł być ze swojej trzeciej bramki, zdobytej bezpośrednim uderzeniem z rzutu wolnego. Strzał ten ustalił wynik meczu na 3-3.

W drugim spotkaniu, z Marokiem, Ronaldo do bramki trafił już w 4. minucie, co wystarczyło do pokonania rywala 1-0. W ostatnim meczu fazy grupowej Portugalia zremisowała 1-1 z Iranem, dzięki czemu uzyskała awans.

Przygoda mistrzów Europy z mundialem skończyła się już w 1/8 finału, a ich katem okazał się Edinson Cavani, którego dwa gole dały Urugwajowi zwycięstwo 2-1. A Ronaldo? Nawet, gdy nie błyszczał na boisku, nie dał zepchnąć się w cień. W końcówce spotkania pomógł opuścić boiskowo kontuzjowanemu Cavaniemu, co zostało odebrane jako piękny gest fair-play.

Zdjęcie CR7 pomaga opuścić boisko kontuzjowanemu Cavaniemu / Francisco Seco / East News

Sensacyjny transfer do Juventusu

Mundial trwał, ale już bez Cristiana Ronalda. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki nawet po odpadnięciu z MŚ potrafił jednak przyćmić sam półfinał mundialu! 10 lipca, w dniu pojedynku Francji z Belgią, Juventus Turyn ogłosił, że Ronaldo został piłkarzem mistrza Włoch.

Transfer CR7 do "Starej Damy" był absolutną sensacją. Zwłaszcza, że Portugalczyk kosztował zaledwie około 115 mln euro, co przy szalonych kwotach zapłaconych za Neymara, czy Paula Pogbę, wydawało się ceną zupełnie nieadekwatną do piłkarskiej jakości Ronalda. I to mimo tego, że snajper ma już na karku 33 lata.

Debiutu w Lidze Mistrzów z nowym klubem CR7 nie będzie jednak wspominał najlepiej. Za delikatne uderzenie w głowę gracza Valencii został ukarany czerwoną kartką, choć według wielu obserwatorów arbiter postąpił dość pochopnie.

Jesień była dla Portugalczyka ciężka nie tylko z powodu aklimatyzacji w nowym klubie, ale i kolejnych problemów osobistych. Ronaldo został oskarżony o gwałt, a do mediów co rusz wyciekały nowe informacje w tej sprawie. CR7 miał w 2009 roku zapłacić 350 tys. dolarów Kathryn Mayordze za milczenie, ale ta po kilku latach wytoczyła proces przeciwko znanemu piłkarzowi.

Między innymi z tego powodu, a także chęci jak najszybszej aklimatyzacji w Juventusie Ronaldo nie zagrał w żadnym ze spotkań Ligi Narodów przeciwko Polsce i Włochom. Mimo tego jego Portugalia bez większych problemów zajęła pierwsze miejsce w grupie.

Na pierwszego gola w Serie A Ronaldo czekał do 4. kolejki, ale gdy już strzelił - zaczął trafiać hurtowo, tak jak przyzwyczaił do tego kibiców w Hiszpanii. Jego Juventus kapitalnie zaczął sezon, wygrywając niemal wszystkie możliwe ligowe starcia. Innego scenariusza, niż kolejne scudetto, nikt w Turynie sobie nie wyobraża.

Szósta Złota Piłka? Może za rok

Gdy na grudniowej gali Złotej Piłki nagrodę odbierał Luka Modrić, wśród oklaskujących go widzów zabrakło obrońcy tytułu CR7. Portugalczyk nie pojawił się na rozdaniu nagród.

Pięciokrotny laureat Złotej Piłki zajął drugą pozycję, z której nie był zadowolony. Czy za rok uda mu się sięgnąć po szóste trofeum i objąć samodzielne prowadzenie na liście najczęściej nagradzanych? Jedno jest pewne - ogromna ambicja snajpera z pewnością nie pozwoli mu osiąść na laurach.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / MARCO BERTORELLO / AFP

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy