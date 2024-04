Cracovia nad przepaścią. Trener spełnił jednak warunek prezesa. Zostały dwa

Kroczek w meczach z Jagiellonią i Puszczą oficjalnie nie pełnił funkcji pierwszego trenera, bo nie pozwalają na to przepisy PZPN. Prezes Dróżdż podkreśla, że wiąże ze szkoleniowcem nadzieje, ale stawia przed nim trzy warunki, by przedłużyć współprace na kolejny sezon. Trener musi zdobyć odpowiednie uprawienia , utrzymać zespół w Ekstraklasie i przekonać, że pod jego wodzą zespół zrobił postęp.

22 nowych trenerów na kursie UEFA Pro. W tym trener Cracovii

Przed trenerem Kroczkiem jednak dwa trudniejsze warunki do spełnienia. Co, jeśli nie uda się utrzymać Cracovii lub drużyna nie zrobi wyraźnego postępu? Wtedy zespół obejmie nowy szkoleniowiec. Z naszych informacji wynika, że nie będzie to dobrze Janusz Niedźwiedź. Z tym trenerem prezes Dróżdż współpracował najpierw w Górniku Polkowice, a potem sprowadził go do Widzewa. Nie ma jednak tematu Niedźwiedzia w Cracovii.