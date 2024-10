Po śmierci Diego Maradony jego córki długo walczyły o to, aby ich ojciec został odpowiednio uhonorowany. Panie w ubiegłym roku wpadły na pomysł, aby ciało legendy futbolu przenieść do mauzoleum, które miałoby powstać w Buenos Aires. Sąd z początku był sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, jednak teraz - jak przekazał Buenos Aires Times - niespodziewanie zmienił zdanie.