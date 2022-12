Coraz gorszy stan Pelego. Miał pożegnać się z rodziną i przyjaciółmi

Stan Pelego - trzykrotnego mistrza świata z reprezentacją Brazylii - w ostatnich tygodniach regularnie się pogarszał. Jego organizm przestał reagować na chemioterapię, co spowodowało, że trafił on na oddział opieki paliatywnej Szpitala im. Alberta Einsteina w Sao Paulo .

Przez cały czas może on liczyć na wsparcie najbliższych, którzy towarzyszą mu w tym trudnym momencie z silną wiarą, że nastąpi poprawa. Jednak jak w ostatnich godzinach mieli poinformować członkowie jego rodziny - stan 82-latka z każdą chwilą pogarsza się coraz bardziej i wymaga on zwiększonej opieki. Pojawiły się nawet informacje, że miał on pożegnać się zarówno z rodziną jak i przyjaciółmi.