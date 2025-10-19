Coraz bliżej transferu Szymańskiego, nagły zwrot akcji. Padł sensacyjny kierunek

W ostatnich tygodniach w otoczeniu Szymańskiego doszło do sporych zmian. Z klubu odszedł legendarny Jose Mourinho, u którego zdaniem mediów Polak był jednym z ulubieńców. Zatrudniony w miejsce Mourinho Domenico Tedesco nie miał zamiaru rezygnować z reprezentanta Polski. Sytuacja Szymańskiego w klubie nie uległa drastycznej zmianie - pomocnik wciąż znajduje się w rotacji i grę w pierwszej jedenastce przeplata wejściami z ławki rezerwowych.

Pod koniec września Polak błysnął, strzelając dwa gole w przeciągu zaledwie czterech dni. Najpierw była bramka w Lidze Europy z Dinamem Zagrzeb, a chwilę później przyszła pora na gola w spotkaniu ligowym z Antalyasporem.

Wrócił temat transferu Szymańskiego do Francji. Padły pierwsze konkrety

W letnim okienku transferowym bardzo długo spekulowano o potencjalnym odejściu Szymańskiego z Fenerbahce. W mediach pojawiały się m.in. włoskie kluby, a w pewnym momencie mocno rozpatrywana była kandydatura Olympique Lyon. Mówiło się, że decyzję o zablokowaniu odejścia Szymańskiego miał podjąć sam Mourinho.

Portugalczyka w klubie już nie ma, a sam Szymański podjął bardzo istotną decyzję dla dalszych losów swojej kariery. Jak informował Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego" reprezentant Polski zdecydował się zakończyć współpracę ze swoim dotychczasowym agentem Mariuszem Piekarskim. Jako jeden z powodów rozstania podawano m.in. brak transferu do Lyonu.

Turecki "Fanatik" twierdzi, że temat transferu Szymańskiego do Olympique Lyon wciąż jest bardzo aktualny. Przedstawiciel Ligue 1 ma być bardzo zdeterminowany, by sprowadzić do siebie 26-latka. Zdaniem tureckich mediów do spotkania dotyczącego potencjalnego transferu ma dojść już w listopadzie. To oznacza, że coraz bardziej realny staje się scenariusz, w którym Szymański zmieni otoczenie już tej zimy, gdy tylko otworzy się kolejne okno transferowe.

Olympique Lyon jeszcze do niedawna był w ogromnych tarapatach. Ze względu na potężne problemy finansowe ich licencja na grę w Ligue 1 została zawieszona. Zmiany w strukturze właścicielskiej klubu pozwoliły uratować całą sytuację. Olympique na ten moment jest niepokonany w Lidze Europy, a na krajowym podwórku plasuje się w ścisłej czołówce. W klubie z Lyonu w przeszłości grali inni reprezentanci Polski Jacek Bąk i Maciej Rybus.

