Coraz bliżej emerytura Ronaldo. Powiedział, kiedy zakończy karierę. "Bądźmy szczerzy"

Tomasz Chabiniak

Cristiano Ronaldo w rozmowie z CNN jasno zapowiedział, że przyszłoroczne mistrzostwa świata będą ostatnimi w jego karierze. Chociaż wciąż czuje się w świetnej formie fizycznej i piłkarskiej, to przewiduje, że już niedługo zakończy karierę. Piłkarz podkreślił, że po 25 latach gry na najwyższym poziomie i po ustanowieniu wielu rekordów czuje się spełniony. Z drugiej strony wciąż ma pewne rzeczy do odhaczenia - w fazach pucharowych MŚ jeszcze nie zdobył bramki.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoMAJA HITIJ Getty Images

Gdy zaczynały się mistrzostwa świata 2022, mówiło się, że to ostatni mundial Cristiano Ronaldo. "CR7" schodził ze łzami z boiska po ćwierćfinałowej porażce z Marokiem. Wyglądało na to, że tak skończy się jego rozdział kariery w czempionacie globu. Rzeczywistość pokazała, że ostatnim tańcem będzie jednak przyszłoroczny turniej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W 2030 r. MŚ zorganizuje Hiszpania, Maroko i właśnie Portugalia, ale sam zainteresowany nie zamierza grać w piłkę w wieku 45 lat.

Powiedział o tym we wtorek w wywiadzie z Becky Anderson dla CNN. - Z całą pewnością to mój ostatni mundial (2026 - red.). Będę miał 41 lat i myślę, że to będzie decydujący moment w tych najważniejszych rozgrywkach - podkreślił.

Cristiano Ronaldo coraz bliżej zakończenia kariery. "Wkrótce"

Zabrał głos w sprawie planowanego zawieszenia butów na kołek. - Czuję się teraz bardzo dobrze, strzelam gole, nadal czuję się szybki, lubię swoją grę w reprezentacji i w Al-Nassr, ale oczywiście, bądźmy szczerzy, kiedy mówię, że "wkrótce" zakończę karierę... Prawdopodobnie za rok, dwa będę jeszcze grał, ale kiedy mówię "wkrótce", to naprawdę "wkrótce" - zaznaczył.

Kibice mogą więc spodziewać się, że w 2027 lub 2028 roku Ronaldo przejdzie na sportową emeryturę.

Daję z siebie wszystko dla piłki nożnej. Gram w nią od 25 lat. Zrobiłem wszystko, mam na koncie wiele rekordów zarówno w klubach, jak i w reprezentacjach. Jestem naprawdę dumny, więc cieszmy się chwilą, żyjmy nią
Cristiano Ronaldo

Portugalczyk jest pierwszym zawodnikiem w dziejach, który trafiał do siatki w pięciu mistrzostwach świata. Z drugiej strony, wciąż nie zdobył żadnej bramki w fazach pucharowych, więc ma jeszcze coś do udowodnienia, a takie sytuacje uwielbia.

Podopieczni Roberto Martineza nie mają jeszcze zapewnionego awansu, ale stanie się to, jeśli w czwartek pokonają Irlandię.

Losowanie grup MŚ 2026 odbędzie się w piątek 5 grudnia w Kennedy Center w Waszyngtonie. Mecz otwarcia rozegrany będzie w czwartek 11 czerwca.

