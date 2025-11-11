Coraz bliżej emerytura Ronaldo. Powiedział, kiedy zakończy karierę. "Bądźmy szczerzy"
Cristiano Ronaldo w rozmowie z CNN jasno zapowiedział, że przyszłoroczne mistrzostwa świata będą ostatnimi w jego karierze. Chociaż wciąż czuje się w świetnej formie fizycznej i piłkarskiej, to przewiduje, że już niedługo zakończy karierę. Piłkarz podkreślił, że po 25 latach gry na najwyższym poziomie i po ustanowieniu wielu rekordów czuje się spełniony. Z drugiej strony wciąż ma pewne rzeczy do odhaczenia - w fazach pucharowych MŚ jeszcze nie zdobył bramki.
Gdy zaczynały się mistrzostwa świata 2022, mówiło się, że to ostatni mundial Cristiano Ronaldo. "CR7" schodził ze łzami z boiska po ćwierćfinałowej porażce z Marokiem. Wyglądało na to, że tak skończy się jego rozdział kariery w czempionacie globu. Rzeczywistość pokazała, że ostatnim tańcem będzie jednak przyszłoroczny turniej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W 2030 r. MŚ zorganizuje Hiszpania, Maroko i właśnie Portugalia, ale sam zainteresowany nie zamierza grać w piłkę w wieku 45 lat.
Powiedział o tym we wtorek w wywiadzie z Becky Anderson dla CNN. - Z całą pewnością to mój ostatni mundial (2026 - red.). Będę miał 41 lat i myślę, że to będzie decydujący moment w tych najważniejszych rozgrywkach - podkreślił.
Cristiano Ronaldo coraz bliżej zakończenia kariery. "Wkrótce"
Zabrał głos w sprawie planowanego zawieszenia butów na kołek. - Czuję się teraz bardzo dobrze, strzelam gole, nadal czuję się szybki, lubię swoją grę w reprezentacji i w Al-Nassr, ale oczywiście, bądźmy szczerzy, kiedy mówię, że "wkrótce" zakończę karierę... Prawdopodobnie za rok, dwa będę jeszcze grał, ale kiedy mówię "wkrótce", to naprawdę "wkrótce" - zaznaczył.
Kibice mogą więc spodziewać się, że w 2027 lub 2028 roku Ronaldo przejdzie na sportową emeryturę.
Daję z siebie wszystko dla piłki nożnej. Gram w nią od 25 lat. Zrobiłem wszystko, mam na koncie wiele rekordów zarówno w klubach, jak i w reprezentacjach. Jestem naprawdę dumny, więc cieszmy się chwilą, żyjmy nią
Portugalczyk jest pierwszym zawodnikiem w dziejach, który trafiał do siatki w pięciu mistrzostwach świata. Z drugiej strony, wciąż nie zdobył żadnej bramki w fazach pucharowych, więc ma jeszcze coś do udowodnienia, a takie sytuacje uwielbia.
Podopieczni Roberto Martineza nie mają jeszcze zapewnionego awansu, ale stanie się to, jeśli w czwartek pokonają Irlandię.
Losowanie grup MŚ 2026 odbędzie się w piątek 5 grudnia w Kennedy Center w Waszyngtonie. Mecz otwarcia rozegrany będzie w czwartek 11 czerwca.