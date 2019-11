Piłkarze ekwadorskiego Independiente del Valle triumfowali w Copa Sudamericana - Pucharze Ameryki Południowej, kontynentalnym odpowiedniku Ligi Europy. W finale rozegranym w paragwajskim Asuncion pokonali argentyński Colon Santa Fe 3-1.

To pierwsze trofeum założonego w 1958 roku klubu z del Valle, który dopiero w 2010 roku po raz pierwszy awansował do ekwadorskiej ekstraklasy. Do tej pory największym sukcesem było dotarcie w 2016 roku do finału Copa Libertadores, odpowiednika europejskiej Ligi Mistrzów.

Mecz w stolicy Paragwaju rozpoczął nową erę w południoamerykańskim futbolu, którego władze zdecydowały się wprowadzić do rozgrywek pucharowych - wzorem Europy - jeden pojedynek finałowy na neutralnym terenie. Ta decyzja jednak spotkała się z gorącą krytyką przede wszystkim fanów, których często nie stać na dalekie i kosztowne podróże za swoimi ulubieńcami.

Już przed pierwszym gwizdkiem nad stadionem Nueva Olla zebrały się potężne ciemne chmury, a krótko po rozpoczęciu gry rozpętała się gwałtowna ulewa. W anormalnych warunkach Indepediente objęło prowadzenie w 25. minucie. Po rzucie wolnym Fernando Leon uderzył głową w kierunku bramki Colonu, a mokra piłka dostała dziwnej rotacji na nasiąkniętej wodą murawie i przeleciała do siatki pod rękoma interweniującego bramkarza.

Niedługo potem sędzia zdecydował się przerwać grę. Piłkarze wrócili na boisko po pół godzinie. Deszcz zelżał, kałuże na boisku były mniejsze, warunki się poprawiły.

W 42. minucie Jhon Sanchez w sytuacji sam na sam zdobył drugiego gola dla ekipy z Ekwadoru. W 55. Luis Miguel Rodriguez nie wykorzystał rzutu karnego dla Colonu, jego strzał obronił bramkarz Jorge Pinos. W 89. minucie Emanuel Olivera w zamieszaniu podbramkowym zdobył kontaktowego gola dla tej drużyny, ale w doliczonym przez sędziego czasie gry odpowiedział Cristian Dajome i to Indepediente świętowało zwycięstwo.

Copa Sudamericana to rozgrywki kontynentalne drugiego szczebla. Południowoamerykańskim odpowiednikiem Ligi Mistrzów jest Copa Libertadores.

Wynik finału Copa Sudamericana:

Independiente del Valle - Colon Santa Fe 3-1 (2-0)

Bramki: dla Indepediente - Fernando Leon (25), Jhon Sanchez (42), Cristian Dajome (90+6); dla Colonu - Emanuel Olivera (89).

Sędzia: Raphael Claus (Brazylia).