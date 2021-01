​Copa Sudamericana. Pierwszy w historii triumf Defensa y Justicia

Piłkarze argentyńskiego Defensa y Justicia triumfowali po raz pierwszy w historii w Copa Sudamericana - Pucharze Ameryki Południowej, kontynentalnym odpowiedniku Ligi Europy. W finale rozegranym w Cordobie pokonali Lanus 3-0.

To pierwsze trofeum założonego w 1935 roku klubu z Buenos Aires, największy sukces zespołu, który od 2014 roku gra w argentyńskiej ekstraklasie.



Piłkarze Defensa y Justicia nie przegrali ani jednego z dziewięciu meczów w Copa Sudamericana. Jest to dopiero piąty klub w historii tych rozgrywek, któremu udała się ta sztuka.



"Niewiele drużyn może pochwalić się takim wynikiem. Byliśmy niesamowici w obronie. Zasłużyliśmy na trofeum" - skomentował bramkarz Luis Unsain.



Trenerem zespołu jest Hernan Crespo, były napastnik m.in. Milanu, Parmy czy Chelsea Londyn. Królem strzelców rozgrywek został Brian Romero, który w finale zdobył swoją dziesiątą bramkę.



Po raz pierwszy w historii w finale Copa Sudamericana znalazły się kluby z tego samego kraju.



Copa Sudamericana to rozgrywki kontynentalne drugiego szczebla. Południowoamerykańskim odpowiednikiem Ligi Mistrzów jest Copa Libertadores.





Wynik finału Copa Sudamericana:



Lanus - Defensa y Justicia 0-3 (0-1).



Bramki: Adonis Frias (34), Brian Romero (62), Washington Camacho (90+2).