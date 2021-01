Copa Libertadores. Santos rywalem Palmeiras w brazylijskim finale

Piłkarze FC Santos pokonali u siebie argentyński Boca Juniors 3-0 w rewanżu i awansowali do finału Copa Libertadores, odpowiednika europejskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu półfinałowym było 0-0. O tytuł zagrają z innym brazylijskim klubem - Palmeiras Sao Paulo.

Ze względu na to, że w ubiegłym tygodniu w Buenos Aires nie padł ani jeden gol, to o losach awansu decydował rezultat środowego pojedynku. Santos objął prowadzenie za sprawą trafienia Diego Pituki w 16. minucie. Cztery minuty po rozpoczęciu drugiej połowy jego przewaga powiększyła się po bramce Yefersona Soteldo, a dwie minuty później wynik ustalił Lucas Braga.



Gospodarzom zadanie w drugiej części meczu ułatwił fakt, że od 56. minuty rywale grali w osłabieniu - czerwoną kartkę zobaczył Frank Fabra.



Santos może zostać pierwszym brazylijskim klubem, który triumfował w Copa Libertadores cztery razy.



Palmeiras awans do finału także uzyskał po wyeliminowaniu ekipy z Buenos Aires - River Plate. Co prawda we wtorkowym rewanżu przegrał 0:2, ale miał solidną zaliczkę 3-0 po pierwszym spotkaniu.



Dwa zespoły z siedzibą w stanie Sao Paulo o tytuł zagrają 30 stycznia na słynnej Maracanie w Rio de Janeiro. Będzie to pierwszy brazylijski finał w tych rozgrywkach od 2006 roku, gdy Internacional Porto Alegre pokonał FC Sao Paulo.

Zdjęcie Piłkarze Santosu / AFP

