Nie ustaje napięcie związane z meczem rewanżowym Riber – Boca w finale Copa Libertadores. Władze konfederacji południowoamerykańskiej Conmebol ogłosiły, że spotkanie nie odbędzie się w niedzielę o godz. 21 (czasu polskiego), ale zostanie po raz kolejny przełożone. Nieoficjalnie – na 8 grudnia.

To już kolejny zwrot akcji! Po sobotnich zamieszkach wokół stadionu Monumental, najpierw przedstawiciele obydwu klubów i Conmebol doszli do porozumienia, żeby przełożyć rewanż na niedzielę. Szybko jednak okazało się, że i z tym będą problemy, bo władze Boca wydały specjalne oświadczenie, w którym domagały się odwołania spotkania i przyznania im pucharu. River nie chciał o tym słyszeć, twierdząc, że można grać i że stadion - na krótko zamknięty - został ponownie otwarty dla kibiców.

Po spotkaniu z prezesem Boca Danielem Angelicim i prezesem River Rodolfo D’Onofrio, Alejandro Dominguez, szef Conmebol poinformował jednak, że ciągle nie ma dostatecznych warunków do rozpoczęcia spotkania.

Przypomnijmy, bezpośrednim powodem kolejnego przekładania meczu był atak na autokar z piłkarzami Boca Juniors, który zmierzali w sobotę na stadion Monumental. Nie tylko wybito kilka szyb, ale również odłamki szkła zraniły jadących zawodników. Kapitan drużyny Pablo Perez i Gonzalo Lamardo musieli jechać do szpitala. Do środka autokaru dostał się też gaz pieprzowy.



Godzina rozpoczęcia meczu była kilkakrotnie zmieniana. Na dodatek, gdy okazało się, że w sobotę nie da się grać, doszło do zamieszek koło stadionu. Niektórzy kibice wychodzący z obiektu zostali napadnięci przez innych sympatyków River, którzy nie mieli biletów na to spotkanie. Na amatorskich nagraniach wideo było też widać, jak zorganizowane grupy chuliganów korzystają z okazji i włamują się do samochodów zaparkowanych niedaleko stadionu.

W pierwszym spotkaniu finałowym, na słynnej Bombonerze, padł remis 2-2.



